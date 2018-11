Obituário - 2 de novembro de 2018

Ademir Medici



02/11/2018 | 15:11



Maria Thereza Fraga Rocco

(São Paulo, 24-5-1942 – 30-10-2018)



Crédito da foto – Álbum familiar

PROFESSORA THEREZA. Uma história de amor e união com o arquiteto Tidinho Rocco



A professora Maria Thereza fez uma carreira brilhante na Universidade de São Paulo. Foi professora titular e presidente da Fuvest (Fundação Universitária para o Vestibular). Escreveu vários livros. Trabalhou também em Portugal e na França. “Foi uma brilhante professora universitária e uma excelente companheira. Tivemos um casamento invejável, nos dedicando um ao outro a vida toda - e eu, por motivos óbvios, muito a ela nesses últimos tempos. Isso me deixa tranqüilo”, conta o arquiteto andreense Euclydes Rocco Jr, marido da professora Thereza.

Acrescenta Rocco: “Há alguns anos, as coisas simples do dia a dia começaram a ficar difíceis para a Thereza; o tempo foi passando e o que era difícil ficou complicado, e depois, impossível. Nesse outubro, alguns órgãos resolveram não deixar que ela perdesse a dignidade e resolveram parar”. Filha de Celso Galdino Fraga e Lourdes Caiaffa Fraga, professora Thereza parte aos 76 anos. Deixa o marido Tidinho Rocco e os filhos Luís Paulo e Carolina. Foi cremada no Horto da Paz, de Itapecerica da Serra. A seu pedido, as cinzas serão aspergidas nos jardins da Cidade Universitária da USP.



Santo André

Nair Gonçalves Marchesi, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Iracema Bertoncelli Daga, 86. Natural de Rafard (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 31. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Inês Pedro Odizio, 85. Natural de Lins (SP). Residia em Santo André. Dia 30, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Wilson Martins, 79. Natural de Cruzeiro (SP). Residia na Vila Isolina Mazzei, em São Paulo (SP). Dia 31, em Mauá. Cemitério de Vila Nova Cachoeirinha, em São Paulo (SP).

Maria Inês Bruner, 76. Natural de Altinho (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Veni Carlos Frois, 73. Natural de Medina (MG). Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Dias Amorim, 73. Natural de Bueno Brandão (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rosvani Maria Zanella, 70. Natural de Sococaba (SP). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Pedro Mendes Maranhão, 67. Natural de Antonio Almeida (PI). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Claudomiro Batista dos Santos, 67. Natural de Aquidabã (SE). Residia no bairro Rural, em Santo André. Dia 31. Crematório Jardim da Colina, em São Bernardo.

Alex Sorrentino, 43. Natural de Santo André. Residia na Vila Linda, em Santo André. Funileiro. Dia 31. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Isac da Silva Gomes, 25. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Linda, em Santo André. Comerciante. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diego Durante da Costa, 22. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em santo André. Mecânico. Dia 31. Memorial Jardim Santo André.

Davi Henrique Xavier Benedito, 17. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Dia 31. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

São Bernardo

Francisca Moreira Freire, 93. Natural de Acopiara (CE). Residia no Centro de Cornélio Procópio (PR). Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Avancini Vecchies, 88. Natural de Potirendaba (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Maran, 87. Natural de Piratininga (SP). Residia no Parque Terra Nova II, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério São Pedro, no Paraná.

Manoel Pereira de Oliveira, 79. Natural de São Francisco (MG). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério dos Casa.

Carmelita de Oliveira Rocha, 77. Natural de Itambé (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Yukio Masuda, 75. Natural do Japão. Residia na Vila Gonçalves, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Nelson Dutra, 72. Natural de Itanhomi (MG). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Memorial Phoenix, em Santo André.

Paulo Nobuyoshi Doy, 71. Natural de Suzano (SP). Residia no Centro de Suzano (SP). Dia 29, em São Bernardo. Cemitério São Sebastião, em Suzano (SP).

Aldemir Marchiori, 71. Natural de Guararapes (SP). Residia no Jardim da Represa, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério da Paulicéia.

Ieda Costa Mendes, 69. Natural de Cubatão. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides, em São Bernardo.

Sebastião Antonio da Silva, 66. Natural de Riacho das Almas (PE). Residia na Vila das Valsas, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério dos Casa.

Irene Baranowski, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 30. Jardim da Colina.

Antonio Tomaz da Silva, 63. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 29. Cemitério São João Batista, em Sousa (PB).

Margarette Rodrigues do Nascimento, 61. Natural de Colatina (ES). Residia no bairro de São Mateus, em São Paulo (SP). Dia 30, em São Bernardo. Cemitério da Vila Formosa, em São Paulo (SP).



São Caetano

Maria Fernandes Belotti, 90. Natural de Monte Santo de Minas (MG). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Benedita Marinho, 80. Natural de Extrema (MG). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 31, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.

Gleide Selma dos Santos, 66. Natural de Aracaju (SE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 30. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema

Maria de Lourdes Silva, 82. Natural de Ibirajuba (PE). Residia no Jardim Ruyce, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Pedro Vasques de Souza, 70. Natural de Milagres (CE). Residia no Jardim Maria Tereza, em Diadema. Dia 31. Cemitério Municipal.

Mauá

Joanira Alencar de Moura, 92. Natural do Estado do Ceará. Residia no Sítio Bela Vista, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Tereza Maria da Conceição, 71. Natural de Juazeiro (BA). Residia no Jardim Feital, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.

Eurico da Costa, 70. Natural de Lins (SP). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.

Mario Carlos dos Santos, 66. Natural de Santo André. Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

José Manoel dos Santos, 64. Natural de Monte Santo (BA). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Enedito Santana, 61. Natural de Irapuru (SP). Residia no Jardim Sonia Maria, em Mauá. Dia 31. Cemitério Santa Lídia.

Josenildo Caetano dos Santos, 40. Natural de Panelas (PE). Residia na Vila Magine, em Mauá. Dia 30. Cemitério Santa Lídia.





Rio Grande da Serra

Jovelina Maria da Conceição, 96. Natural de Viçosa (AL). Residia no bairro Monte Alegre, em Rio Grande da Serra. Dia 31, em Santo André. Cemitério São Sebastião.