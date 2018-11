Romero é poupado de treino do Corinthians, mas deve enfrentar o Botafogo

02/11/2018 | 15:05



O Corinthians realizou nesta sexta-feira o penúltimo treino antes do duelo com o Botafogo, domingo, no estádio do Engenhão, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante Romero foi poupado da atividade, mas não preocupa.

O paraguaio permaneceu na academia para evitar desgaste físico e, segundo a assessoria do clube, não tem nenhuma lesão. No coletivo, Clayson, que havia ficado de fora dos dois últimos treinos por causa de uma virose, assumiu a vaga de titular.

O restante da equipe foi a mesma do treino dos outros dias. O meia Jadson mais uma vez ficou de fora pela lesão na panturrilha direita e não deve ser relacionado. O chileno Ángelo Araos seguiu com a vaga no setor e Danilo foi mantido como centroavante.

O paraguaio Sergio Díaz não treinou entre os reservas e segue como dúvida para a partida. O jogador sentiu dores no joelho direito, o mesmo que ele operou em novembro e o afastou dos gramados por nove meses.

O técnico Jair Ventura armou o Corinthians no treino desta quinta com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique e Danilo Avelar; Ralf, Douglas, Pedrinho, Ángelo Araos e Clayson; Danilo. A única troca para a partida de domingo deve ser a entrada de Romero.

O Corinthians encara o Botafogo neste domingo ainda de olho em se afastar da zona de rebaixamento. O time ocupa atualmente a 11ª colocação com 39 pontos, a cinco de distância da Chapecoense, que abre o grupo da degola em 17º lugar.