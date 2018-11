Gabi Prado fala de Rafael Ilha: - Pretendo ir na delegacia pedir uma medida protetiva contra ele

02/11/2018 | 15:09



Gabi Prado deu várias declarações polêmicas durante o programa Hoje em Dia dessa sexta-feira, dia 2. A participante, que foi eliminada de A Fazenda na última quinta-feira, dia 1º, falou sobre o que irá fazer quando Rafael Ilha sair do programa.

- Eu pretendo ir na delegacia pedir uma medida protetiva contra ele, porque ele é uma pessoa realmente pesada. As coisas que ele fala são pesadas. A Ana Paula tinha medo de dormir com ele no quarto, pra você ter uma noção.

Quando perguntada se faria campanha para que Ilha saísse do programa caso ele vá para a Roça, Prado disse:

- A pessoa que for com ele e que eu goste, João, Luane, Fernanda, eu vou fazer campanha pra ele sair. Eu acho que é um jogo, mas você não precisa jogar sujo, com o nome das pessoas, mentindo. Quando eu comecei a falar isso pro Rafael, bater de frente com ele, foi quando ele começou a se revoltar contra mim. Ele achava que todo mundo tinha medo dele, e ali ele percebeu que eu não tinha.

Mas quando o assunto foi João Zoli, seu ficante no reality show, Gabi se derreteu. Ao ser confrontada com um vídeo do programa onde João pedia ela em namoro e a peoa desconversava, ela explicou:

- Às vezes em que eu quis estar longe do João foi por não querer comprometer ele no jogo. Eu achei que um pedido de namoro não cabia naquele momento. Eu não queria que ele ficasse pensando nisso.

Já falando sobre seus sentimentos por João, Gabi desabafou:

- O que eu sinto pelo João e o que ele sente por mim só nós dois sabemos. É uma coisa grande, é forte. Quando eu entrei, o meu propósito era o 1,5 milhão, hoje eu vi que eu ganhei muito mais.

Por fim, Ticiane Pinheiro perguntou se a ex-participante de A Fazenda irá aceitar o pedido de namoro de Zoli quando ele sair do programa, e ela respondeu sem hesitar:

- Com certeza. Não tenho nenhuma dúvida.