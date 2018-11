Em referência a Game of Thrones, Trump diz que 'sanções estão chegando' ao Irã

02/11/2018 | 13:49



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua conta no Twitter uma imagem sua sobreposta pelos dizeres "Sanções estão chegando" e "5 de novembro", que é a data em que Washington aplicará a reinstauração de punições econômicas ao Irã. As palavras e a fonte da inscrição na imagem fazem referência à série "Game of Thrones", em que ficou famosa a frase "O inverno está chegando".