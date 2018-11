EUA permitirão que oito países a comprarem petróleo do Irã temporariamente

02/11/2018 | 13:04



A administração do presidente americano, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que concederá permissão a oito países para que eles continuem importando petróleo iraniano temporariamente sem sanções punitivas dos EUA, ganhando tempo para que eles mudem para outros fornecedores. As sanções terão início no dia 5 de novembro.

O anúncio do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, e do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, aconteceu dias antes de novas sanções contra o Irã, com a adição de mais de 700 bancos iranianos, empresas e indivíduos à lista negra de sanções dos EUA.

Os oito países não foram identificados. Mas, segundo Pompeo, a União Europeia não receberá isenção de importação de petróleo do Irã, acrescentando que seis países receberam prazo maior para cortar importação a zero, enquanto dois países receberam isenções, pois já cortaram importação de petróleo do Irã a zero. Fonte: Dow Jones Newswires.