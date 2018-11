Com lesão no joelho, De Bruyne vai desfalcar o Manchester City

02/11/2018 | 12:31



O técnico Josep Guardiola não poderá contar com o belga Kevin de Bruyne pelas próximas cinco ou seis semanas. O meia do Manchester City sofreu uma lesão em um ligamento do joelho esquerdo na partida contra o Fulham, pela Copa da Liga Inglesa.

Em um primeiro momento, o jogador, astro da seleção da Bélgica, não passará por cirurgia e tentará um tratamento mais conservador. De Bruyne, de 27 anos, deverá ficar de fora pelo menos de cinco jogos do City, inclusive no clássico com o Manchester United, no próximo dia 11.

De Bruyne, que teve de se retirar do jogo com o Fulham aos 41 minutos do segundo tempo, após um choque com o zagueiro Timothy, só disputou cinco jogos nesta temporada pelo City, pois também sofreu um contusão no joelho direito.

Por causa da primeira lesão, De Bruyne perdeu dez jogos, entre Campeonato Inglês, Liga dos Campeões e Copa da Liga Inglesa. Ele havia retornado aos gramados no último dia 20 na goleada sobre o Burnley por 5 a 0.

"Ele estava tão triste. Mas hoje menos triste e amanhã ele será mais forte novamente. Ele poderá passar tempo com sua família e logo estará de volta", disse Guardiola. "Futebol é futebol. Um jogo muito dinâmico, que acontece muito contato."

O Manchester City lidera o Campeonato Inglês, ao lado do Liverpool, com 26 pontos, após dez rodadas. No domingo, a equipe enfrenta o Southampton, em casa.