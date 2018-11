Parque Villa-Lobos recebe evento gratuito para pets no domingo

02/11/2018 | 12:24



Uma caminhada em prol da diversidade no mundo animal ocorrerá no Parque Villa-Lobos, na capital paulista, no próximo domingo, 4, a Purina Parade. Junto ao evento, também serão realizadas pela Bayer, em parceria com a Petz, outras atividades.

Haverá um desfile com concurso de fantasias para pets com temática de Dia das Bruxas, na qual os cães e gatos que possuem algum tipo de deficiência também poderão participar e concorrer a prêmios. Os primeiros pets que chegarem ao evento sem fantasia ganharão adereços.

O Dia do Bem-Estar Animal será gratuito e aberto ao público, das 9h às 13h, e contará com a presença de profissionais para dar dicas sobre adestramento, cuidados e até sobre "cortes de cabelo" em pets. Também haverá feira de adoção, aulas de yoga e a possibilidade de doação de sangue canino. Confira a programação completa abaixo:

Confira a programação prevista para a data:

9h às 9h40 - Apresentação de Agility e Dicas de Obediência

10h00 - Aula de Yoga

11h30 - Desfile de Fantasias com inclusão de Animais Especiais

9h às 13h - Adoção animais especiais

9h às 13h - Groomers: Higienização de orelhas e corte de unhas.

Local: Espaço Canino do Parque Villa-Lobos

Endereço: Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001 - Alto de Pinheiros, São Paulo - SP. Paulo (para quem for de carro, o estacionamento mais próximo é no Av. Queiroz Filho, 1365 - Vila Hamburguesa).