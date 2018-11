Kendall Jenner relembra infância ao lado da irmã, Kylie: - Passava muitos dias chorando

02/11/2018 | 12:09



Kendall Jenner abriu o coração e relembrou a infância que teve ao lado da irmã, Kylie Jenner. Em entrevista ao programa ZAZA WORLD RADIO, da rádio Beats 1, a modelo contou que tinha uma certa inveja da irmã, já que ela bastante popular.

- Eu lembro que houve uma época em que eu estava na escola, até no ensino médio, e eu não tinha muitos amigos. Eu ficava sentada no meu quarto muitos dias chorando porque Kylie tinha tantos amigos, e eu não sabia o que fazer - e isso vai me deixar emocional agora. Eu realmente ficava tipo, "eu nunca vou ter amigos", e olhar para a minha vida agora, é tão louco.

Ela também falou que a situação se inverteu nos dias do hoje.

- Kylie e eu invertemos os papéis... Kylie é tão feliz. Eu a amo, mas é loucura porque eu realmente nunca pensei que teria mais amigos do que Kylie, não que isso fosse uma competição, ou que deveria ser... Eu não quero que isso pareça estranho, mas de novo, ela é tão feliz com a vida que ela está vivendo.

Que curioso, né?