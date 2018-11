Cemitérios da região recebem grande número de visitantes

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



02/11/2018 | 12:04



Desde a manhã, é grande movimentação de visitantes nos cemitérios do Grande ABC nesse feriado de finados.

No Cemitério Curuçá, o maior de Santo André, a prefeitura montou esquema especial para orientar o trânsito. Duas missas já foram realizadas na capela, que tem capacidade para 100 pessoas. Outras duas cerimônias serão celebradas até o final do dia.

O Cemitério do Curuçá tem cerca de 32 mil sepulturas, entre temporárias e perpétuas. São esperados aproximadamente 40 mil visitantes até as 17 horas.