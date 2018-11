Discussão extemporânea

Do Diário do Grande ABC



02/11/2018 | 11:18



A retomada da discussão sobre o aumento do número de vereadores em Santo André demonstra o quanto alguns setores da sociedade ainda permanecem alheios ao sentimento de mudança que possibilitou, no pleito do mês passado, a eleição do candidato antissistema Jair Bolsonaro (PSL) à Presidência da República. Sabe-se que o discurso de austeridade nos gastos públicos impulsionou os votos do capitão licenciado do Exército. Ampliar a quantidade de cadeiras no plenário, das atuais 21 para 27, coloca o Legislativo andreense na contramão dos anseios da sociedade.

Feitas as somas, a eventual ampliação do número de legisladores em Santo André impactaria os cofres públicos em R$ 20,8 milhões a cada gestão – e isso apenas em salários de assessores e dos próprios parlamentares. Para se ter ideia do que o montante significa, basta dizer que as reformas que permitirão a reabertura como policlínica da unidade de Saúde do bairro Bom Pastor, amanhã, custaram R$ 309 mil.

É inegável que, dada sua importância na garantia do bem-estar coletivo, a democracia demanda recursos – que sempre serão muito menores do que os de qualquer regime ditatorial. Mas é preciso ser prudente nos gastos. Até porque não se pode dizer que os 21 vereadores que são eleitos a cada quatro anos estejam aquém dos desafios de legislar em favor dos interesses dos andreenses, propondo projetos de interesse social e fiscalizando cada passo do prefeito de turno.

Diga-se também que não é quantidade dos eleitos que define a qualidade da gestão. Pior é a razão que está por trás da tentativa de criar mais seis cadeiras na Câmara andreense: o temor de políticos veteranos de serem defenestrados da vida pública na eleição de 2020, em movimento muito parecido com o que, em outubro, varreu de Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas a maior parte dos coronéis que desde há muito davam as cartas do poder no Brasil. Por essa e outras motivações, o debate que começa a tomar corpo em Santo André deve ser prematuramente sepultado. É extemporâneo.