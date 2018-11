Ariana Grande posta supostas indiretas a Pete Davidson e volta a tornar público fotos com Mac Miller

02/11/2018 | 11:09



Parece que o fim do noivado de Ariana Grande e Pete Davidson não está nada amigável. No programa Saturday Night Live, o comediante fez uma nova piada sobre o término de seu relacionamento com a cantora, brincando com o fato de que tudo teria acontecido rápido demais.

Hey, Maggie. Eu sou o Pete. Quer casar comigo? [...] Mais de três...

A última frase é bem familiar, por mais que pareça estranha. Caso você não se lembre, faz cerca de três semanas que Pete e Ariana anunciaram o fim da relação. Com isso, Pete já estaria mais do que pronto para um novo namoro, já que rompeu com sua última namorada, Cazzie David, no mesmo mês em que começou a ficar com Ariana. Uma baita de uma novela, né?

Como você também pode ver acima, a cantora postou alguns tweets que parecem ser indiretas bem diretas ao ex. Eles dizem o seguinte:

Para alguém que diz odiar relevância, com certeza você está se aproveitando bem dela, hein. Valeu, próximo.

Ariana também pareceu concordar com o seguinte comentário de um fã na rede social, já que respondeu com um simples ".":

Eu não sei porquê vocês sentem a necessidade de reviver os tweets antigos dela sobre ele. Eles estavam apaixonados uma época mas m****s aconteceram. Vida que segue.

Além disso, a artista respondeu um segundo comentário com "."; este diz respeito à piada de Pete com Maggie Rogers no SNL, que você viu acima:

Marquem vocês, eu sou a Maggie.

Entretanto, Ariana apagou tudo isso de seu perfil. Climão, hein?

Fotos com Mac Miller

Quando Ariana Grande e Mac Miller terminaram, a cantora pareceu ter deletado as fotos que tinha com o rapper de seu Instagram. Entretanto, os fãs descobriram recentemente que elas estavam arquivadas, já que a cantora tornou a deixar os cliques em público na rede social.

Mac Miller morreu aos 26 anos de idade no dia 7 de setembro deste ano. Sua morte, inclusive, teria influenciado diretamente no fim do noivado de Ariana e Pete.