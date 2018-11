Anitta faz mudança em suas redes sociais e anuncia novo projeto e novo clipe

02/11/2018 | 10:09



Anitta está cheia de novidades no mês de novembro! Além da estreia de seu documentário na Netflix no dia 16, a cantora lançará na próxima sexta-feira, dia 9, um novo projeto chamado Solo. Ainda não temos muitos detalhes sobre a novidade - mas pode ser o título de um novo álbum, de um EP, de uma campanha... De qualquer forma, a maneira como a poderosa anunciou a notícia deixou os fãs bastante curiosos com o que vem por aí.

Sem dar muitas explicações, Anitta mudou a foto de perfil de todas as suas redes sociais. No lugar de seu rosto, ela colocou o da modelo Ana Nery, de 18 anos de idade. Aparentemente, é Ana que será o rosto dessa nova fase.

Além disso, a funkeira publicou um vídeo curtíssimo do clipe de seu novo single, Veneno, onde aparece rodeada de cobras.

Para terminar, postou um céu estrelado com a palavra Solo e uma mensagem para os fãs no Twitter.

Quero dizer ao meu Brasil, que não há um degrau que eu suba aqui fora que não tenha a participação de vocês. Eu trabalho muito, mas sem vocês nada disso seria possível. Dividam comigo o mérito dessas conquistas.

Quanto mistério, hein? A gente já está ansioso para conferir tudo isso! E você?