Filha de Fátima Bernardes e William Bonner fala sobre divórcio dos pais pela primeira vez

02/11/2018 | 09:17



Beatriz Bonemer, uma das filhas de Fátima Bernardes e William Bonner, deu uma entrevista recente ao TV Fama, da Rede TV!. No bate papo, Bia contou que não sofre com o assédio do público e da mídia em sua rotina, mas que as coisas mudam de figura quando o assunto é redes sociais.

- Em geral, a gente [ela e os irmãos] leva uma vida muito normal. Acho que é mais no Instagram [a visibilidade]. Eu posto mais fotos do que eles, o Vinícius posta menos. A Laura até parou de usar o Instagram.

Ela também falou sobre a criação dos pais e o relacionamento que tem com os irmãos.

- Fomos bem tranquilos. Tivemos brigas de irmãos, mas na adolescência não costumamos dar trabalho, não.

Por fim, abriu o jogo sobre o divórcio de Fátima e Bonner, que anunciaram a separação em 2016 após 26 anos de casados.

- Os dois estão felizes, então a gente aceita. Se eles estão felizes, está ótimo. A gente teve mais tempo para se acostumar, e com o público teve muito impacto. Todo mundo ficou muito chocado. Mas acho que é normal, né?