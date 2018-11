Ingresso para um dia do Rock in Rio custa R$ 495

02/11/2018 | 07:30



O Rock in Rio Card, que equivale a uma entrada no festival em 2019, começa a ser vendido às 19h do dia 12 de novembro, uma segunda-feira, e custará R$ 495 e R$ 247,50 (meia-entrada).

O card vai ser vendido no site rockinrio.ingresso.com, limitado a quatro por pessoa. Quem adquirir o ingresso poderá escolher em qual data utilizá-lo. O Rock in Rio anunciou apenas alguns dias e atrações do festival de 2019, como Iron Maiden, Pink e Muse. O evento ocorre entre 27 de setembro e 6 de outubro de 2019, no Rio.

