Prius é veterano de vanguarda

Nilton Valentim



02/11/2018 | 08:31



Tem de ligar na tomada? Como abastece? É econômico? Quanto custa? Dá choque? Todas essas perguntas se referem ao Toyota Prius, carro que foi lançado no Japão em 1997, chegou ao Brasil em 2011, está na quarta geração e mesmo assim ainda deixa muitas dúvidas.

O Prius, que em latim significa ‘antes’, é um veículo híbrido, ou seja, possui um motor a combustão e outro elétrico. Os dois trabalham em conjunto, possibilitando melhor desempenho e economia de combustível.

Hoje, o carro é movido por um propulsor 1.8, 16 válvulas, que entrega 98 cavalos de potência, e outro elétrico, que gera 72 cv. Juntos, atingem 123 cv. Com relação ao consumo, faz 18,9 km/l na cidade e 17 km/l na estrada. O inconveniente talvez seja o preço, R$ 125.450, com mais R$ 1.500 para a pintura metálica e R$ 1.700 para as cores perolizadas. Mas é sempre bom lembrar que o carro é isento de rodízio de placas e ainda possui alíquota de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) de 3% , enquanto para os demais é 4%.

O Prius pode ser considerado um sucesso mundial. Desde o lançamento, já vendeu 5,7 milhões de unidades em 90 países. No Brasil, pode transformar-se no primeiro híbrido flex do mundo. Pesquisas estão sendo desenvolvidas pela Toyota para que o motor a combustão possa ser alimentado também com etanol, baixando ainda mais o nível de emissões de partículas no ar.

Embora seja um ‘veterano’, o Prius ainda traz alguns recursos extremamente inovadores. A começar pelo grande display localizado no centro do painel completamente interativo, dá informações precisas ao motorista, como consumo, fluxo de energia, velocidade e carga das baterias, entre outros.

A grande diferença em relação aos modelos convencionais é a ausência de ruídos. Ao acionar o botão de partida, nada se ouve. A troca de marchas também é feita de forma diferente. Um joy stick no painel substitui as tradicionais alavancas de câmbio. Para mover o carro, desloca-se para a esquerda e para baixo, e a ré é para cima. Caso seja necessário um pouco pais de potência, tem a opção do boost.

Uma tecla localizada abaixo do câmbio muda a tocada do carro, que pode ser normal, econômica ou esportiva.

As linhas externas do Prius talvez não agradem tanto, mas a economia, posição de dirigir e o silêncio interno compensam. Sem contar o acabamento interno, com os bancos revestidos em couro ecológico, com ajuste de altura e lombar para o motorista.

Para ficar ainda melhor, basta apenas ter preço mais competitivo.