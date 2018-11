Legislativo de Ribeirão adia análise de contas rejeitadas de Saulo

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



01/11/2018 | 22:32



A Câmara de Ribeirão Pires adiou por uma sessão a discussão sobre as contas de 2014 da Prefeitura, quando o Paço era administrado por Saulo Benevides (MDB). O balanço financeiro foi contestado pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado) e entrou na pauta de votação dos vereadores com parecer positivo da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo, liderada por Edmar Oldani (PV).



Oficialmente, a argumentação foi a de que havia prazo para que Saulo apresentasse sua defesa aos parlamentares. Entretanto, nos bastidores, o que se comenta é que a avaliação pró-Saulo emitida por Edmar causou mal-estar na Casa, em especial na base de sustentação do prefeito Adler Kiko Teixeira (PSB).



O Diário apurou junto a alguns vereadores que há movimento para que a Comissão de Finanças e Orçamento refaça a análise e emita parecer pela manutenção da avaliação do TCE, ou seja, de rejeição das contas. Caso a Câmara decida rejeitar a contabilidade do segundo ano do governo Saulo, o político ficará enquadrado na Lei da Ficha Limpa e será impedido de concorrer a cargos públicos por oito anos.



O TCE apontou série de irregularidades no balanço fiscal de 2014, entre eles alto índice de deficit orçamentário (maior despesa do que arrecadação) e falta de pagamento de repasses patronais ao Imprerp (Instituto Municipal de Previdência de Ribeirão Pires).



LEI DO SOLO - Outro texto que estava na pauta era um do governo Kiko sobre alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo. Sem consenso, a administração optou por retirar o texto na Câmara, para reanálise de artigos e volta de debate com os parlamentares. Não há prazo para que a proposta retorne ao Legislativo.