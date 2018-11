Marcelo Lima retorna para Serviços Urbanos

Raphael Rocha



02/11/2018 | 07:27



Vice-prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (PSD) retornou ontem ao comando da Secretaria de Serviços Urbanos, posto que ocupava até o começo do ano, quando se desincompatibilizou para concorrer a uma cadeira de deputado federal na eleição do dia 7.

O prefeito Orlando Morando (PSDB) fez convite para que Marcelo reintegrasse o governo com uma função no primeiro escalão e Marcelo optou pelo retorno à Pasta de Serviços Urbanos. Neste período, quem comandou o setor foi Mário Orsolan.

“Optei por ficar em Serviços Urbanos porque tenho experiência lá, desafios e missões a cumprir. Bola para frente. Vamos tocar o trabalho. O governo é bem avaliado e isso ajuda nosso trabalho”, afirmou Marcelo, ao Diário, dizendo que ainda não fez balanço detalhado de como está a estrutura da Pasta, mas que, pelo que viu e ouviu de servidores, as ações prosseguiram normalmente em sua ausência.

Marcelo concorreu a uma vaga na Câmara Federal pela primeira vez. Recebeu 53,9 mil votos – 33,8 mil de são-bernardenses – e não obteve êxito. Na ótica do pessedista, o “furacão Bolsonaro”, como ele denominou a expressiva votação de aliados do presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL), foi primordial para que ele não se elegesse também.

“Foi algo visto no Brasil inteiro e teve efeito grande nas eleições proporcionais. Para se ter uma ideia, 200 mil votos de São Bernardo foram para quem se apresentava como candidato do Bolsonaro. A população da cidade despejou votos em candidatos alinhados a ele. Além disso, artistas voltaram a ter bons índices no município, como Tiririca (PR, 6.708 votos em São Bernardo) e Alexandre Frota (PSL, 2.991)”, analisou. “Mas minha votação foi importante, forte nesta conjuntura que se tornou resultado da eleição. Foi um bom número. Acredito que saí vitorioso da empreitada, disputei uma eleição atípica e fica o aprendizado.”

Sobre os adversários, Marcelo acredita que PT e o deputado federal Alex Manente (PPS) saíram fragilizados do processo, em especial o petismo. “O governador João Doria (PSDB) venceu o (Luiz) Marinho (PT, ex-prefeito de São Bernardo) na cidade no primeiro turno. No segundo, o Márcio França (PSB) juntou todo mundo, (Paulo) Skaf (MDB) e o PT. E ficou pouca coisa na frente do Doria, quase um empate técnico”. Em São Bernardo, França obteve 208.941 votos. Doria, 196.202.

Questionado sobre apoio fechado a Morando para 2020, quando o tucano buscará a reeleição, Marcelo confirmou a manutenção da aliança. “É projeto de lealdade, de trabalho.”