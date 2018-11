Partido Novo, mas nem tão novo assim

Raphael Rocha



02/11/2018 | 07:21



Uma das surpresas na eleição de outubro, o Partido Novo começa a se articular no Grande ABC. Nesta semana, um grupo de Santo André organizou uma reunião para debater o futuro da sigla e traçar estratégias sobre como a legenda pode se tornar relevante na cidade. Curiosamente, uma das figuras que têm tentado ganhar prestígio no Novo de Santo André é José Luiz Ribas. Ex-ouvidor do município, o advogado foi alçado ao cargo no governo de Carlos Grana (PT). Neste encontro, segundo gente que participou da reunião, Ribas falou sobre representar o sentimento de renovação, pouco citando seu papel na administração petista. O advogado se estrutura politicamente para ser candidato a vereador em 2020.

Votos

Confusão na bancada do PT foi instalada na quarta-feira. Durante a sessão, o vereador Ary de Oliveira (PSDB) protocolou moção de congratulações ao presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e ao governador eleito João Doria (PSDB). O que gerou estranhamento foi o voto de Joilson Santos (PT). A despeito da orientação dos petistas de votar contrário à medida, Joilson foi a favor, dizendo ser democrático e lembrando que o presidenciável do PT, Fernando Haddad, parabenizou Bolsonaro pela vitória e desejou boa sorte na jornada. A revolta interna foi geral, a ponto de pipocar sugestão de enquadramento de Joilson na comissão de ética do petismo.

Fundo de verdade?

Deputado federal eleito pelo PSL, Júnior Bozzella esteve no Grande ABC nesta semana. Ele tem se colocado como coordenador da sigla na Região Metropolitana e na Baixada Santista (onde é seu reduto eleitoral) e uma de suas reuniões foi com o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Embora tenha o título eleitoral em São Vicente, Bozzella ouviu do tucano, em tom de brincadeira, que ele poderia vir para Santo André e compor chapa com ele em 2020.

Parentesco

Vale lembrar que a irmã de Júnior Bozzella é Fabiana de Cássia Bozzella, advogada que trabalha na Prefeitura de Santo André. Ela esteve na gestão de Aidan Ravin (PSB) e, desde o meio do ano, atua como secretária adjunta de Assuntos Jurídicos, setor gerido por Caio Costa e Paula.

Almoço

Os dois deputados do MBL (Movimento Brasil Livre) eleitos no dia 7 estiveram ontem em Santo André, em almoço com lideranças do Grande ABC que os apoiaram. Kim Kataguiri (DEM) se elegeu deputado federal com 11.456 votos da cidade, enquanto Arthur do Val (DEM) conquistou cadeira na Assembleia Legislativa com 11.845 votos andreenses.

Tabela

Na política, muitas vezes você precisa responder por atos de seus aliados. Um caso desses foi de Raimundo Salles, ex-prefeiturável de Santo André. Salles foi convidado por Anderson Pomini para atuar na equipe da Secretaria de Assuntos Jurídicos da Capital, no governo João Doria (PSDB). Pomini pediu para sair da gestão e, na eleição ao governo do Estado, decidiu apoiar Márcio França (PSB) em vez de Doria. O socialista perdeu, Pomini se queimou com Doria e, de quebra, atrapalhou a vida de Salles.