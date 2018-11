Vendas de veículos avançam em outubro e atingem máxima desde novembro nos EUA

01/11/2018 | 20:43



A venda total de veículos leves em outubro nos Estados Unidos ficou no patamar anual sazonalmente ajustado de 17,57 milhões, uma alta ante os 17,44 milhões do mês passado e o melhor resultado desde novembro, de acordo com a Autodata. Já as vendas de caminhões leves tiveram leve baixa, de 12,3 milhões em setembro para 11,9 milhões em outubro, enquanto as de carros subiram de 5,41 milhões para 5,67 milhões em outubro.

A Fiat Chrysler informou que teve alta de 16% em suas vendas de automóveis em outubro nos EUA, na comparação anual, com avanço em todas as suas marcas, exceto a Fiat. As vendas de Jeep continuaram a mostrar resultados muito fortes, com alta mensal de 9%.

A Ford, por outro lado, teve queda de 4% em suas vendas em outubro, para 191.682 veículos. O recuo ocorreu graças aos declínios na linha de carros tipo Sedan. A companhia disse que o mês foi em linha com outros neste ano, com demanda desacelerando, mas preços mais altos nas transações realizadas e menor incentivo para gastos.

A General Motors, que divulga seus números trimestralmente, informou nesta semana que sua vendas recuaram 11% no terceiro trimestre nos EUA. Por outro lado, o preço médio da transação subiu para US$ 36 mil, um recorde para o trimestre, alta de US$ 800 ante igual período do ano passado.

Entre as montadoras japonesas, a Toyota teve alta de 1,4% em suas vendas em outubro, para 191.102 unidades. A Honda, por sua vez, teve queda de 4,1% nas vendas, para 122.182 veículos. A Nissan registrou queda de 10,6%, para 109.962 veículos.