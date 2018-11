Revista divulga foto oficial da última temporada de 'Game of Thrones'; veja

01/11/2018 | 19:35



Depois de meses sem ouvir informações oficiais da próxima temporada de Game of Thrones - que será a última - os fãs da série estão saindo do escuro. A edição desta semana da revista americana Entertainment Weekly, publicada nesta quinta-feira, 1º, revelou a primeira foto oficial da oitava temporada e informações sobre o grande final.

Na foto, os atores Kit Harington e Emilia Clarke, que atuam como Jon Snow e Daenerys Targaryen, estão abraçados e caracterizados como os personagens.

A produção da temporada começou no segundo semestre de 2017 e sua complexidade impediu que a HBO lançasse a série neste ano. A previsão é que a temporada final seja lançada na primavera de 2019 no hemisfério norte.

A matéria traz o relato do repórter James Hibberd sobre a gravação do último episódio, com informações inéditas, além de entrevistas com o elenco principal.

O primeiro episódio da oitava temporada tem alguns paralelos com o episódio piloto, da primeira temporada. Há uma marcha em direção ao castelo de Winterfell, mas agora não é a corte real de Robert Baratheon que chega, mas sim o exército de Daenerys Targaryen.

Em seguida, há um encontro de diversos personagens. Alguns que nem se conheciam. Todos se reúnem para enfrentar o exército dos caminhantes brancos.

James conta que os produtores se deram conta do trabalho que a última temporada daria ainda em 2012.

"É sobre todos esses personagens diferentes se juntando e enfrentando um inimigo em comum, lidando com seu passado e definindo a pessoa que eles querem ser quando se deparam com a certeza da morte", contou o co-produtor executivo Bryan Cogman à revista.