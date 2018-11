Grohe tem fraturas nas costelas diagnosticadas e só volta ao Grêmio em 2019

01/11/2018 | 18:30



Não bastasse a ressaca pela dolorida eliminação diante do River Plate, na última terça-feira, o Grêmio recebeu uma péssima notícia nesta quinta. O goleiro Marcelo Grohe teve uma fratura na costela diagnosticada e só voltará a defender a meta tricolor na próxima temporada.

Grohe se lesionou justamente diante do River, ao chocar-se com Pinola em uma saída de gol no segundo tempo. Ele permaneceu em campo até o apito final, mas, ainda com dores, foi submetido a exames, que diagnosticaram fraturas em duas costelas. A previsão de afastamento dos gramados é de pelo menos um mês.

"Durante a partida contra o River, Marcelo Grohe sofreu vários traumatismos no jogo. Com esses vários choques e traumas, teve algumas contusões: uma importante no punho e fratura nos arcos constais esquerdos, da segunda e terceira costelas. Não joga mais em 2018. O tratamento conservador prevê de 30 a 40 dias fora", explicou o médico do clube, Márcio Dornelles.

O profissional confirmou que a lesão aconteceu no choque com Pinola e elogiou o espírito mostrado por Grohe. "Foi no segundo tempo. Um choque forte, pensou-se que fosse trauma craniano. São fraturas pequenas, não teve derrame pleural, não teve agravamento em órgãos. É mais repouso e cuidado para o atleta. Se doou ao máximo, foi um guerreiro até o final."

Por outro lado, Dornelles tranquilizou sobre as situações do zagueiro Paulo Miranda, do volante Maicon e do atacante Jael. Os três também deixaram o confronto com o River reclamando de problemas físicos, foram submetidos a exames e não tiveram nenhuma lesão diagnosticada. Desfalque diante dos argentinos, Kannemann tem um desconforto muscular.

Desta forma, Paulo Victor assume a titularidade do gol gremista até o fim do ano e atuará diante do Atlético-MG, neste sábado, no Independência, pelo Brasileirão. O Grêmio deve entrar em campo com: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann (Paulo Miranda) e Cortez; Michel, Cícero, Maicon (Everton), Ramiro e Alisson; Jael.