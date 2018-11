Lesão na coxa esquerda tira o atacante Willian do Palmeiras por três semanas

01/11/2018 | 18:20



O atacante Willian, do Palmeiras, será desfalque da equipe por, pelo menos, três semanas. O jogador sofreu um problema muscular na coxa esquerda na última quarta-feira, durante o segundo tempo do empate por 2 a 2 contra o Boca Juniors, da Argentina, pela Copa Libertadores, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, e ficará fora dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro.

Willian é o jogador do time que mais atuou na temporada, ao estar presente em 63 dos 70 compromissos em 2018. Contra o Boca Juniors, o atacante deixou o campo para a entrada do colombiano Miguel Borja logo após se lesionar. O técnico Luiz Felipe Scolari poderá optar como substitutos por nomes como Gustavo Scarpa, Guerra e Hyoran durante os próximos compromissos da equipe.

As três semanas de afastamento de Willian devem tirar o jogador de até quatro partidas do Brasileirão. A sequência do time terá o Santos, neste sábado, no estádio Allianz Parque, depois o Fluminense, também em casa, o Atlético-MG, em Belo Horizonte, e o Paraná, fora de casa. O Palmeiras lidera a competição com 63 pontos, quatro a mais do que o Flamengo.

A equipe voltou aos treinos na tarde desta quinta-feira, na reapresentação depois da eliminação na semifinal da Libertadores. A atividade foi aberta apenas por 15 minutos. A equipe volta ao trabalho na tarde desta sexta, na atividade que vai definir a escalação para o clássico contra o Santos.