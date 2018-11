Bolsas de NY fecham em alta, de olho em comércio EUA-China e balanços

01/11/2018 | 18:19



As bolsas de Nova York fecharam com ganhos nesta quinta-feira, 1, conseguindo mais uma jornada positiva, recuperando-se de perdas recentes após um mês de outubro negativo. Hoje, o humor foi apoiado por declarações mais positivas sobre o comércio entre Estados Unidos e China, enquanto investidores reagiram também a resultados corporativos.

O índice Dow Jones fechou em alta de 1,06%, em 25.380,74 pontos, o Nasdaq avançou 1,75%, a 7.434,06 pontos, e o S&P 500 teve ganho de 1,06%, a 2.740,37 pontos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou no Twitter que teve um telefonema positivo com o presidente da China, Xi Jinping, com comércio como um dos principais temas em pauta. O aparente degelo na relação bilateral, após dias de mais turbulência, apoiou o apetite por risco nos mercados acionários, embora não tenha havido um anúncio claro de solução para as divergências. A expectativa é que os dois líderes se reúnam na cúpula do G-20, que começa no fim deste mês em Buenos Aires.

Alguns balanços corporativos também apoiaram as ações. O S&P 500 teve seu terceiro ganho consecutivo, na sequência mais longa do tipo desde o fim de setembro. Nesse índice, papéis ligados a matérias-primas se saíram bem. A ação da DowDuPont teve ganho de 8,1%, após o conglomerado industrial reportar lucro acima do esperado. O setor de cuidados com a saúde também se saiu bem, com Cigna em alta de 1,2%, após a seguradora elevar suas metas de vendas e lucro para este ano. Papéis de tecnologia também se saíram bem. Após o fechamento, a Apple divulgou balanço.

Investidores ainda se preparavam para a divulgação do relatório de empregos de outubro nos EUA, na manhã desta sexta-feira. (Com informações da Dow Jones Newswires)