Saiba porquê Sabrina Sato quer que a filha, Zoe, venha depois do planejado!

01/11/2018 | 18:09



Sabrina Sato deu uma entrevista à apresentadora Mariana Kupfer para o canal AMAR na última quarta-feira, dia 31. No bate papo, a artista revelou que, apesar de estar ansiosa para o nascimento da primeira filha, quer que ela venha depois da data prevista. É, isso mesmo!

- A médica acha que ela pode vir antes do dia 15 de novembro. Eu espero que ela venha depois do dia 15, porque eu já tenho um pai de escorpião, um irmão de escorpião, uma sobrinha de escorpião...

Além disso, Sabrina relembrou a fase difícil que enfrentou no início da gestação.

- É muito mais comum do que a gente imagina. Os três primeiros meses são muito frágeis, principalmente na primeira gravidez. [...] Fiquei a primeira semana em casa, de repouso, e piorou. Tive uma hemorragia, fui correndo para o hospital chorando. Pensei Perdeu, não tem mais bebê. Era muito sangue. Aí chegando lá tinha uma porcentagem grande de descolamento, de hematoma subcoriônico. Voltei para casa. E foi aí que resolvemos com o médico a internação e fiquei de repouso absoluto. E foi a melhor coisa que eu fiz.

E falou sobre o embate que teve com o noivo, Duda Nagle, durante boa parte da gravidez. Os dois demoraram bastante para escolher o nome da pequena, que finalmente foi acertado como Zoe.

- Em todos os nomes eu procuro significado. Mas o Duda é mais conservador e gosta de nomes mais tradicionais. Ele não tinha muitas opções. Dei opções como Naomi, Suri, Kira, Gaia, Mia, Nina, Amora... E fomos eliminando. E aí teve um dia que eu não aguentava mais. E ele também veio com uns nomes horríveis só porque o significado era bom. E não é assim, tem que ter uma sonoridade legal. E ela vai se chamar Zoe Sato Rahal Nagle. Mas ele quer o Marques também.

A apresentadora ainda admitiu ter escolhido o parto humanizado.

- Estou fazendo os exercícios duas vezes por semana, estou com a doula. É a saúde da bebê. Acho que a mãe ajuda, mas o bebê que protagoniza. A gente tem que ajudá-la a vir ao mundo. Vou estar aberta, tentar dar o meu melhor. E ela vai nascer linda e maravilhosa de cesária, de parto normal, do parto que for.

E mandou um recado para a filha.

- Zoe, você já transformou a minha vida por inteiro. E agora eu só estou te esperando para a gente ser feliz juntas, para lutarmos juntas. Espero você com todo o meu amor porque eu te amo muito. Vem, Zoe!

O Programa da Sabrina vai acabar?

A coluna Zapping do jornal Agora S. Paulo divulgou que o Programa de Sabrina chegará ao fim no próximo ano. Após o término de sua licença-maternidade, Sabrina retornará para a Record em um novo projeto, ainda sem formato definido. A assessoria de imprensa da emissora apenas alegou que Sabrina tem várias matérias já gravadas para o programa e está de licença-maternidade.