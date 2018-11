Inconformismo e conformismo

Márcio Bernardes



01/11/2018 | 17:54



Parte da torcida do Palmeiras está inconformada. A desclassificação na Libertadores passou a segundo plano na alma verde. A incapacidade de vencer o Boca Juniors acabou relevada e confirmada. O que os apaixonados torcedores não aceitam é que o bandeira colombiano Jhon Alexander León deu condições de jogo para o Deyverson, que fez bela tabela com Dudu. Na sequência Bruno Henrique marcou o primeiro gol, logo anulado pelo VAR.



Alguns torcedores mais ponderados entenderam que se houve um lance irregular que redundou em gol, esse gol deve mesmo ser anulado. Mas como isso? Torcedor é passional, apaixonado e poucas vezes coerente e ponderado. Por isso é difícil encontrar esse bom senso, essa posição pouco peninsular.



Estava improvável uma virada. O Boca é um grande time, devemos reconhecer. Tem o elenco mais caro das Américas. O triunfo não foi por acaso. Continuo entendendo que o vacilo palmeirense aconteceu em La Bombonera. Aqui em São Paulo tudo conspirou para uma virada espetacular. A torcida fez a sua parte. Mas os deuses da bola não inspiraram os jogadores brasileiros. Estava escrito nas estrelas que dessa vez era vez do Boca.



Vacilo incompreensível



A paixão e a razão indicavam o favoritismo gremista. E não poderia ser diferente. Com o placar favorável, uma vitória nos domínios do adversário, o apoio da fanática torcida... Para completar a emoção o Grêmio marcou primeiro no segundo jogo em sua arena. Então, estava tudo liquidado?!



O problema é que do outro lado estava um grande time. Aliás, assunto abordado aqui nesse mesmo espaço. O River Plate mostrou o mais belo futebol desta Libertadores. É um timaço.



Conseguiu a virada com classe e a raça que se conhece dos argentinos. Argentinos que por sinal, estão com a bola toda. Já era difícil aguentá-los. Agora está impossível. O brasileiro que viajar nesses próximos dias para Buenos Aires sentirá a mesma sensação que eu vivi em 1982, depois da Copa da Espanha, quando fui passar minhas férias na Itália.