Apresentador da RedeTV! afirma que Silvio Santos pediu que ele ficasse só de sunga

01/11/2018 | 17:09



Durante o programa Tricotando, da RedeTV!, um dos apresentadores, Franklin David, contou sobre sua experiência, digamos, inusitada, com Silvio Santos, enquanto comentava uma notícia de que o homem do Baú tinha negado um abraço a uma fã, durante o Programa Silvio Santos.

David relembrou sua época de modelo e disse que em 2008 foi ao programa de Silvio, quando, de repente:

Ele me elogiou, enfim... Era um desfile, gente. Eu entrei de bermuda, numa vibe surfista. Aí o Silvio Santos me elogiou: - Que corpo atlético. E disse: - Você está com alguma coisa por baixo? Falei, estou, Silvio. Estou de sunga. Ele: - Então porque você entrou de bermuda? Aí eu falei: - Porque a produção pediu. Ele: - Pode tirar?, e eu: - Pode tirar! Gente, não é todo dia que você encontra o Silvio Santos e não é todo dia que o Silvio Santos te faz um pedido, não pensei duas vezes, arranquei a bermuda, joguei e desfilei de sunga. Aí a plateia me ajudou e começou a gritar. Pronto, contei!

As colegas de trabalho dele comentaram que Santos tinha feito isso por audiência, já que elas também o consideram um belo rapaz.