Elenco do 'Tá no Ar' grava quadro como os Beatles para última temporada

01/11/2018 | 16:13



Parte do elenco do Tá no Ar: A TV na TV, humorístico da Globo que terá sua sexta e última temporada exibida em 2019, divulgou em suas redes sociais fotos da gravação de um quadro como os Beatles.

Na foto, compartilhada por Danton Mello, é possível ver Maurício Rizzo como Paul McCartney, Marcelo Adnet como John Lennon, Danton como Ringo Starr e Marcius Melhem como George Harrison.

O ator ainda compartilhou as hashtags "gravação", "despedida", "última temporada" e "vai deixar saudades".

As roupas e os instrumentos são uma referência ao show feito pela banda na cobertura da gravadora Apple em janeiro de 1969, considerada a última apresentação ao vivo da banda - apesar de o último show oficial ter sido realizado três anos antes, em 1966 (leia mais aqui).

Confira as imagens do elenco como a banda abaixo:

