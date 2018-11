PT questionará decisões de Moro sobre Lula e dirigentes da legenda, diz Pimenta

01/11/2018 | 16:13



O líder do PT na Câmara, deputado Paulo Pimenta (RS), anunciou que o partido tomará medidas judiciais para questionar todas as decisões do juiz Sérgio Moro envolvendo o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e outros dirigentes do PT na Operação Lava Jato.

Moro foi anunciado hoje como futuro ministro da Justiça e Segurança Pública pelo presidente eleito, Jair Bolsonaro.

"Nós vamos colocar todas as medidas judiciais cabíveis para colocar sob suspeição todas as decisões e participação do juiz Sérgio Moro nos processos que envolvem o (ex) presidente Lula e os dirigentes do Partido dos Trabalhadores", disse Pimenta em coletiva de imprensa em Brasília, afirmando que os advogados da legenda estão analisando um conjunto de iniciativas.

Segundo o parlamentar, o partido vai começar ainda uma nova campanha internacional para denunciar a "utilização sórdida e perversa do poder Judiciário para a consolidação de um projeto de poder", que envolveria a prisão do ex-presidente Lula e uma negociação de Moro com o presidente eleito, Jair Bolsonaro.