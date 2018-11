Fernanda Paes Leme reencontra Thiago Martins e brinca: - Começa agora o programa De Férias Com o Ex!

01/11/2018 | 16:09



Fernanda Paes Leme está curtindo uns dias em Fernando de Noronha onde marcou presença no Festival do Zé Maria na última quarta-feira, dia 31! Lá, surpreendeu a todos os seus seguidores do Instagram ao mostrar que se encontrou com ninguém mais, ninguém menos, que o seu ex-namorado, Thiago Martins!

Ao fazer alguns Stories, ela indica que estava já no local do festival, até o momento em que mostra Thiago e brinca:

- Começa agora o programa De Férias Com o Ex!

Depois, o próprio Thiago repostou o vídeo feito por Fe e escreveu:

Paes Leme, você é demais! Muito bom saber que a amizade ficou!

Sempre muito legal ver que alguns casais terminam um namoro em paz, não é mesmo?