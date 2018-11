Luciano Szafir diz que Sasha Meneghel não quis participar de seu reality show: -Não gosta de estar em frente às câmeras

01/11/2018 | 16:09



Luciano Szafir revelou, na última segunda-feira, dia 29, alguns detalhes sobre o reality show que irá protagonizar ao lado da família, Os Szafirs, para o canal E!. Ao ser perguntado pelo Blog Amaury Jr. sobre Sasha, sua filha com Xuxa Meneghel, Luciano respondeu que ela não aceitou o convite para estar no programa!

- Perguntei se ela queria, ela disse que não. Não é muito a praia dela. Não gosta de estar na frente das câmeras. Sempre acreditei que ela não seguiria o caminho da mãe ou o meu. E isso se comprovou.

Ele ainda disse que está feliz por ela seguir seu próprio sonho, o de estudar moda em Nova York, e que também não faria o programa se fosse em outro formato.

- Eu não participaria de um reality show que não fosse no formato desse. Esses fechados com outras pessoas, enclausurados. Mas com minha família, sim. Vamos mostrar quem somos.

Já para a colunista Patricia Kogut, Luciano deu mais alguns detalhes em relação à filha:

- Ela é muito discreta, nunca foi para a frente das câmeras. Sempre achamos que, se um dia optasse pela carreira artística, seria por trás das câmeras, fazendo a direção, por exemplo.