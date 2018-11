Azealia Banks cancela turnê no Brasil, volta atrás e xinga agente no Twitter

01/11/2018 | 16:09



Azealia Banks causou uma pequena confusão nesta quinta-feira, dia 1º. A cantora afirmou no Twitter que a sua turnê pelo Brasil tinha sido cancelada - assim, inesperadamente, pegando todo mundo de surpresa.

A turnê pelo Brasil foi cancelada. O promoter não consegue pagar o cachê. O governo está acabando com as viagens. Meu agente é um idiota. Boa noite. Eu tentei fazer de tudo, mas acho que o promoter pediu para reduzir o cachê. Eu não posso abaixar o valor do meu show então eu cancelarei tudo e ficarei em casa. Rezando pelo Brasil e pela Argentina para que a economia deles se resolvam.

Os fãs, então, surtaram com a notícia e deixaram o nome da cantora nos Trending Topics no Twitter. Pouco tempo depois, entretanto, Azealia reapareceu e disse que os shows no Brasil iriam continuar.

Brasil está de volta. Eu juro que meu agente realmente me deixa nos nervos.

O responsável pela turnê no Brasil informou que as apresentações continuam de pé e que tudo não passou de um erro do agente da rapper. Azealia, então, desembarca no Rio de Janeiro no dia 10 de novembro, em Curitiba no dia 11, em Fortaleza no dia 14 e em São Paulo no dia 16.