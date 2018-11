Sabrina Sato mostra o camarim do novo apartamento em vídeo

01/11/2018 | 16:09



Prestes a se tornar mamãe, Sabrina Sato precisou fazer algumas mudanças em sua vida. Uma delas foi buscar uma nova moradia. Com a vinda da filha, Zoe, a apresentadora se mudou para um apartamento maior com o noivo, Duda Nagle. Aproveitando a mudança, a japonesa decidiu criar um novo cômodo na casa nova.

Sabrina fez um camarim em seu apartamento para aproximar ainda mais o trabalho de sua vida pessoal. Em um vídeo da Casa Vogue, a japonesa falou:

- Eu resolvi fazer esse camarim porque eu misturo tudo, minha vida é uma mistureba de trabalho com vida pessoal. Eu nunca me sinto invadida, mas às vezes para o Duda e para outras pessoas que moram na casa, ainda mais com a bebê, poderia gerar um conflito.

O projeto foi feito pelo arquiteto Arthur Casas, e possui 22 metros quadrados. O espaço tem araras para colocar alguns looks da apresentadora, armários, e uma penteadeira iluminada onde ficam as maquiagens. Ao lado do camarim, foi construída uma sala com poltronas e televisão para dar entrevistas e gravar vídeos, pois foi construída uma tela em branco para fazer fotos profissionais. Sabrina está bastante otimista com a união do trabalho com a família:

- Essa mistura de trabalho e família sempre funcionou e agora acho que vai funcionar muito mais. É a primeira vez que tenho um ambiente para fazer isso tudo e ficar perto da minha bebê.