Desembolsos do BNDES somam R$ 43,6 bi entre janeiro e setembro

01/11/2018 | 16:02



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou que desembolsou R$ 43,6 bilhões entre janeiro e setembro de 2018, uma queda de 13% em comparação com o mesmo período de 2017. As aprovações de novos financiamentos totalizaram R$ 50 bilhões, uma redução de 1% em relação ao ano passado.

Por outro lado, as duas primeiras etapas dos pedidos de financiamento, as consultas e os enquadramentos de operações de crédito, cresceram nos nove primeiros meses de 2018. As consultas aumentaram 6%, enquanto os enquadramentos subiram 12% ante o mesmo período de 2017.

Houve alta mais robusta nas consultas dos setores de indústria (+34%) e infraestrutura (+11%). Os enquadramentos também tiveram aumento significativo na indústria (+45%) e na infraestrutura (+17%). Em números absolutos, as consultas atingiram R$ 79,2 bilhões de janeiro a setembro, e os enquadramentos chegaram a R$ R$ 74,5 bilhões.

As micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) receberam R$ 21,7 bilhões em liberações do BNDES de janeiro a setembro, um crescimento de 4% em comparação com os mesmos nove meses de 2017, e o equivalente a 49,7% do total desembolsado pelo banco de fomento no período.

O setor de infraestrutura deteve 40,3% das liberações nos nove primeiros meses do ano, R$ 17,5 bilhões.

Considerados os últimos 12 meses, as consultas aumentaram 3%, enquanto os enquadramentos subiram 6%, e as aprovações de novos financiamentos cresceram 3%. Já os desembolsos tiveram uma redução de 15%.

"É importante destacar que há um processo de defasagem entre contratações e desembolsos e que, no último ano, tivemos um crescimento nas consultas, nos enquadramentos e nas aprovações. Portanto, essa expansão ainda se refletirá nos desembolsos até o fim de 2018, que ficarão dentro do estimado inicialmente", argumentou o presidente do BNDES, Dyogo Oliveira, em nota oficial.

De janeiro a setembro de 2018, o BNDES investiu R$ 412 milhões em fundos de crédito, um instrumento em que atua "em conjunto com investidores privados e instituições financeiras de desenvolvimento, visando estimular esse segmento e aumentar o acesso de pequenas e médias empresas e de projetos de infraestrutura a outras formas de financiamento via mercado de capitais", explicou o banco de fomento. Segundo a nota do BNDES, para cada milhão do banco, foram aplicados R$ 2,6 milhões por outros investidores.