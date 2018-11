Após reportagens, negociador-chefe do Brexit faz 'lembrete' para Reino Unido

01/11/2018 | 15:57



O negociador-chefe do Brexit da União Europeia, Michel Barnier, foi ao Twitter na manhã desta quinta-feira, 1º, dar um "lembrete", afirmando que, no âmbito do Brexit, Bruxelas pode autonomamente conceder e retirar ao Reino Unido a "equivalência em alguns serviços financeiros".

"Assim como com outros países terceiros, a UE está pronta para ter um diálogo regulatório próximo com o Reino Unido em respeito integral pela autonomia de ambas as partes", ele completa. Segundo Barnier, a declaração foi motivada por reportagens "enganosas" publicadas nesta quinta sobre o Brexit, sem fazer referência clara a veículos ou autores específicos.