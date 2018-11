Brad Pitt teme atitude dramática da ex, Angelina Jolie, nas festas de fim de ano

01/11/2018 | 15:09



Brad Pitt já está receoso com as festas de fim de ano. Segundo informações do site Radar Online, o advogado de Angelina Jolie, Joseph Mannis, apresentou um documento oficial ao tribunal notificando que a atriz estaria fora da cidade com os filhos por seis dias na época do Dia de Ação de Graças e por duas semanas na época do Natal. Acontece que isso faria com que Brad não conseguisse passar os feriados com as crianças, já que Mannis também não apresentou nenhuma proposta de agenda para que os artistas pudessem compartilhar e dividir os dias com os filhos.

Agora, o ator estaria temendo uma atitude dramática da ex-esposa que o fizesse parecer o vilão da história. Afinal, muitos achariam injusto o fato dele ir ao tribunal enquanto ela e o advogado estivessem fora da cidade. Mesmo assim, uma fonte comentou ao site que Brad não deixará que as palhaçadas de Angie o impeçam de passar um tempo com as crianças.

E aí, no que será que essa história vai dar?