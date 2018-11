Príncipe Harry conta que quase estragou o dia do casamento com Meghan Markle

01/11/2018 | 15:09



Para uma noiva, cada mínimo detalhe importa e tudo tem de ser perfeito, afinal, é o dia mais importante da vida dela até então! Segundo a Variety, durante uma entrevista em uma exposição no Castelo de Windsor, o príncipe Harry revelou que algo quase estragou o dia de seu casamento com Meghan Markle:

- Não tínhamos tantas flores como gostaríamos no nosso pequeno jardim, porque acho que havia nevado, isso quase estragou tudo!

A duquesa completou o marido:

- Temos o nosso jardinzinho e estávamos plantando há alguns meses, pensando no meu buquê. No dia o Harry pegou as flores, o que foi lindo.

Aliás, a exposição A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex apresenta fotos, roupas e outros objetos usados no casamento real.