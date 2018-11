Tiago Abravanel reflete sobre atitudes de Silvio Santos

01/11/2018 | 15:09



Tiago Abravanel marcou presença no programa Pânico, na rádio Jovem Pan, e falou pela primeira vez sobre a polêmica envolvendo o seu avô, Silvio Santos, e Gaby Amarantos. Na época, a cantora chegou a defender Preta Gil, que teria ouvido comentários do apresentador sobre seu peso.

Primeiro, o cantor começou explicando que a homenagem que fez à Gaby no Show dos Famosos, quadro do Domingão do Faustão, já estava decidida antes da polêmica:

- No programa existe uma pré-produção pra que dê tempo das coisas acontecerem. Então, por exemplo, quando a gente é chamado pra participar do quadro, a gente manda uma lista de pessoas que a gente gostaria de homenagear. Isso acontece antes do quadro começar, então a Gaby já estava na minha lista, antes de começar o programa. Porque eu acho ela uma pessoa divertida, artista autêntica, uma artista que, para o programa, traria uma performance bacana. Então ela estava na minha lista, sempre esteve e admiro ela como artista.

Depois, deu a sua versão do embate entre Gaby e Silvio:

- Tudo já estava planejado. Quando houve o ocorrido, que aconteceu uma história do meu avô com a Preta, e conversei com a Preta e já está tudo bem, a Gaby, sem saber exatamente o que aconteceu, na situação, tomou as dores, pelo que ela leu na internet, e falou aquilo, com relação ao meu avô. Eu acho que acima de qualquer coisa, eu acho que, sim, meu avô perde as estribeiras e passa do limite com relação à coisas que ele fala. Mas assim, o que ele construiu como apresentador, como comunicador, ninguém vai tirar.

E ainda continua:

- Eu acho que talvez o erro da colocação da Gaby tenha sido deletar a história de um cara que é tão respeitado no mercado. Acho sim que ele passa dos limites na colocação, mas... você jogar toda a história desse cara fora por uma coisa que ele falou... poderia falar: Você foi mais uma vez infeliz na sua colocação. Agora, dizer que o cara não deveria ser respeitado, Vocês estão mal de ídolo, eu acho que não é legal. E aí nesse sentido ela não foi bacana.

Por fim, explicou que, logo após fazer a homenagem à Gaby no programa, rolou muita manchete que ou dizia que isso era uma cutucada na cantora, em defesa do avô, ou que ele mesmo estava indo contra o avô.