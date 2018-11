EUA tomam ações contra Cuba, Venezuela e Nicarágua, a 'troika da tirania'

01/11/2018 | 15:05



O conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, John Bolton, denunciou nesta quinta-feira, 1º, Cuba, Venezuela e Nicarágua como a "troika da tirania" e disse que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai tomar "ações diretas contra esses três regimes".

"Sob a liderança do presidente Trump, os Estados Unidos tomarão ações diretas contra esses três regimes para defender o estado de direito, a liberdade e a mínima decência humana em nossa região", disse declarou, segundo os trechos de um discurso Miami.

Entre as medidas tomadas, o departamento de Estado acrescentou uma série de empresas ligadas a militares ou a serviços de inteligência cubanos na ilha à lista de empresas com restrições nos Estados Unidos.

"O Departamento de Estado acrescentou várias entidades, pertencentes ou controladas pelos militares cubanos ou pelos serviços de inteligência, à lista de entidades cujas transações financeiras são proibidas para pessoas nos Estados Unidos", segundo Bolton.

O conselheiro explicou que Trump assinou um decreto com novas sanções contra a Venezuela.

"Hoje estou muito orgulhoso de compartilhar que o presidente Trump assinou um decreto executivo para impor novas e duras sanções contra a Venezuela", afirmou o conselheiro da Casa Branca para Segurança Nacional.

As multas à Venezuela proíbem cidadãos americanos de comercializar ouro exportado do país sul-americano. As novas medidas contra Cuba consistem em acrescentar mais nomes aos que já estavam na lista negra. (Com agências internacionais)