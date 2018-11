Puxada por empresas, venda de veículo tem maior resultado desde dezembro de 2014

01/11/2018 | 14:40



O mercado de veículos novos cresceu 25,5% em outubro ante igual mês do ano passado, para 254,7 mil unidades, em soma que considera automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1, pela Fenabrave, federação que representa as concessionárias. Em relação a setembro, a alta é de 19,4%.

O volume é o maior para um mês desde dezembro de 2014. Para meses de outubro, trata-se do resultado mais expressivo desde 2014. No acumulado do ano, as vendas subiram 15,2%, para 2,1 milhões de unidades.

Os avanços registrados em outubro, no entanto, foram impulsionados principalmente pela venda para clientes pessoa jurídica, como locadoras, produtores rurais e frotistas em geral, que normalmente contam com descontos oferecidos pelas montadoras.

Entre os veículos leves (automóveis e comerciais leves), segmento para o qual a Fenabrave separa os resultados para pessoa jurídica e pessoa física, o mercado cresceu três vezes mais para o primeiro do que para o segundo. Para as empresas, a expansão foi de 39% em relação a outubro do ano passado, enquanto para o consumidor comum o avanço foi de 13%.

Considerando os dois tipos de clientes juntos, o crescimento foi de 24,4% na comparação interanual, para 244,7 mil unidades. Sobre o resultado de setembro, as vendas de veículos leves avançaram 19,5%. No acumulado do ano, a alta é de 14,3%, para 2,02 milhões de unidades.

Entre pesados, os emplacamentos de caminhões cresceram 56,6% em outubro ante outubro do ano passado, para 7,9 mil unidades. O volume, se comparado a setembro, mostra avanço de 18,1%. De janeiro a outubro, as vendas chegaram a 61 mil unidades, alta de 51,1% em relação a igual período de 2017.

No caso dos ônibus, os licenciamentos subiram 77% na comparação com outubro do ano passado, para 2 mil unidades. Em relação a setembro, o crescimento é de 8,2%. No acumulado do ano até outubro, as vendas do segmento tiveram expansão de 27,2%, para 15,3 mil unidades.