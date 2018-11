EUA acusam estatal da China e empresa de Taiwan de roubar segredos comerciais

01/11/2018 | 14:39



Autoridades dos Estados Unidos acusaram uma companhia estatal da China e sua parceira de Taiwan, além de algumas pessoas, de roubar segredos comerciais da americana Micron Technology, de acordo com um documento judicial divulgado nesta quinta-feira. Trata-se de uma acusação contra as empresas, na mais recente de uma série de alegações de roubo de informações por parte de empresas de tecnologia chinesas, no momento em que o governo do presidente Donald Trump adota uma postura agressiva contra Pequim.

A United Microelectronics, de Taiwan e negociada na Bolsa de Nova York, a estatal chinesa Fujian Jinhua Integrated Circuit e três cidadãos de Taiwan são nomeados no caso.

O procurador-geral dos EUA, Jeff Sessions, também criticou a China nesta quinta-feira, dizendo que Pequim viola um acordo da época do governo de Barack Obama segundo o qual os países não apoiariam ataques cibernéticos nem roubariam segredos corporativos um do outro. Segundo Sessions, o compromisso assumido pelos chineses "obviamente não foi cumprido". Fonte: Dow Jones Newswires.