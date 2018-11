Diferença de ativos entre Bradesco e Itaú vai a R$ 256,414 bi no 3º tri

01/11/2018 | 14:43



A diferença de ativos entre o Itaú Unibanco e o Bradesco seguiu em trajetória ascendente, chegando a R$ 256,414 bilhões no terceiro trimestre deste ano. A cifra supera a vista nos três meses anteriores, de R$ 236,475 bilhões. É ainda a maior desde o primeiro trimestre de 2015, quando ficou em R$ 259,798 bilhões, conforme dados compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

A distância de ativos entre os dois maiores bancos privados no Brasil seguiu aumentando devido à expansão em ritmo mais acelerado por parte do Itaú. Os ativos totais do banco alcançaram R$ 1,613 trilhão no terceiro trimestre, aumento de 10,0% em um ano e de 4,6% no comparativo trimestral.

Já o Bradesco fechou setembro com R$ 1,357 trilhão em ativos totais, aumento de 3,4% ante um ano, quando somava R$ 1,312 trilhão. Ante junho, quando estava em R$ 1,306 trilhão, a alta foi de 3,9%.