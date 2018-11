Após pedir Gabi Prado em namoro e ela desconversar, João Zoli diz em A Fazenda 10: - Estou em paz

01/11/2018 | 14:17



O clima entre Gabi Prado e João Zoli ficou tenso na última quarta-feira, dia 31, em A Fazenda 10. Após o programa exibir o momento em que o peão a pede em namoro e ela, na mesma hora, diz que precisa pensar, ficou claro que as coisas entre os dois deram um estremecida. E agora, em um bate-papo com Leo Stronda e Luane Dias, João comentou sobre o momento.

- Eu nem discuti mais com ela, porque não vou falar mais nesse assunto. Falei: Gabi, não vou falar mais desse assunto. Não precisa responder, você já falou que quer responder depois, então nem precisa mais responder. Eu fiz o que achei que tinha que fazer. E eu falei pra ela: Não me arrependo. E, se for pra me arrepender, prefiro me arrepender por uma coisa que eu fiz do que me arrepender de não ter feito. Aí você sai amanhã e eu fico? c*****o, podia ter feito. [...] Então para mim, eu estou em paz, começou.

- Você demostrou seu sentimento e eu acho que é isso, você falou seu sentimento mesmo que não seja o mesmo que o dela, falou Luane.

- É que eu acho que esses negócios (namoro) aqui dentro é uma coisa muito complexa. [...] Mas eu entendi, o fato dela sair ou não amanhã, interferiu Leo antes de se referir a possibilidade de Gabi ser eliminada por estar na roça.

- Mas isso era uma coisa que você já queria fazer, né?, perguntou a peoa.

- É, eu fiz porque eu queria e também porque toda hora ela ficava falando: você não vai me pedir em namoro? Pô, e por mais que seja brincando, mas fica na cabeça. E quando ela fala: quem não pede exclusividade, não tem exclusividade, na brincadeira. Mas depois chega lá fora, na quinta-feira, e acaba pegando não sei quem. Mas agora ela não pode falar isso, se ela sair amanhã e pegar alguém e eu sair depois vou estar com a minha consciência tranquila.

Depois, João conta que já vinha pensando em fazer o pedido, mas que precisava tomar coragem.

- Eu queria ter feito antes. [...] Mas não ia ter outro momento mais maneiro para fazer isso, eu não ia fazer com flores, com feno. Ia ficar ridículo. Mas para mim suave, esquece isso, passou. Eu fiz minha parte.

- Eu acho que ela está confusa, então ela não pode afirmar que não tem certeza. Ela quer ver primeiro como vai estar lá fora, a situação, para depois te dar uma posição, explica a morena.

- Vou te falar, para mim a maior confusão dela não é nem isso. E sim que, se ela sair amanhã, e eu ficar mais um mês aqui dentro, será que ela consegue ficar um mês lá fora sem pegar ninguém? Porque se ela aceitar namorar comigo, vai ter que fazer isso. Porque se ela vai lá fora e pega outra pessoa, vão cair matando em cima dela. Então, imagina se ela aceita e chega lá fora e bebe um dia.

- Vou ser bem sincera com você, quando a gente tem um propósito, independente, você pode ter sua maior fraqueza, mas pelo seu propósito você consegue se manter.

- Mas é isso que eu estou falando, a gente não sabe como vai ser lá fora. [...] Você viu o que ela falou: se eu sair amanhã ele vai ficar aqui dentro, finalizou João.