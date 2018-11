Após divulgar cápsulas de placenta, Mayra Cardi explica: Se todos os animais comem, é porque tem proveito

01/11/2018 | 13:17



Após revelar aos seguidores através das redes sociais que estava consumindo um pote com cápsulas de sua própria placenta, Mayra Cardi usou o Instagram Stories para explicar os motivos que a fez decidir por ingerir o órgão durante o período pós parto. A coach e esposa de Arthur Aguiar, que tentou realizar um parto humanizado, mas acabou recorrendo à cesárea em um hospital no Rio de Janeiro, também revelou como foi o processo de ir para a maternidade para dar à luz, após as tentativas de um parto normal.

- Para minha surpresa, foi a cesárea mais humanizada que eu poderia ter. Eles entenderam que eu estava vindo da minha casa, que eu queria ter tido na minha casa e eles respeitaram até o último segundo, foi muito legal. Eles foram até meu limite mesmo para eu ter um parto normal e quando eles viram que não ia dar, a médica perguntou que música o Arthur queria ouvir e pediu para ele colocar no celular, eu falei, colocamos nossas músicas preferidas. Ela também perguntou o que eu queria que ela fizesse com a Sophia e o que eu não queria. Eu disse que não queria corta ela da placenta até parar de pulsar, queria que deixasse ela lá o tempo que for necessário e eles fizeram tudo do jeito que eu pedi. Ela nasceu e veio direto para meu peito, ficou um tempão com a gente, quanto tempo ela quis. Aí eu que falei amor, vai lá com ela e faz as coisas que tem que fazer, aí elas tiraram ela do meu peito e ainda ficou na placenta, e ela ficou com ela até realmente a hora que precisava, depois eles cortaram o cordão e deram a placenta para gente guardar, contou a influencer.

Em seguida, falou as cápsulas de placenta:

- Para quem não sabe a placenta tem muitos nutrientes. Todos os animais, sem exceção, comem a placenta. Só nós que não, o resto todo come. Porque ali tem vários nutrientes que as grávidas perdem durante o parto, que elas precisam repor. Inclusive, existem várias comprovações, teses, artigos científicos, que dizem que ela ajuda muito na depressão pós-parto, ou seja, não deixa a mulher ter depressão. Enfim, você pode comer a placenta do jeito que quiser, como os animais comem, ou pode mandar encapsular. Eu não comi, né minha gente, para mim é difícil comer uma placenta. Não sou tão evoluída assim. E também não como carne. Mas mandei fazer em cápsula e estou tomando.

Mayra alertou que não tem entendimento o suficiente para o assunto, mas seguiu uma lógica sobre o consumo pelos animais e revelou mais benefícios de ingerir as cápsulas:

- É ótimo para amamentação, ajuda a produzir mais leite segundo as pesquisas. Eu gostei, não tem gosto de nada, é uma cápsula. Mal não faz. Se todos os animais comem, é porque tem proveito, mesmo. Não é um assunto que eu domino, mas posso pesquisar e fui pela lógica: se todos os animais comem, só a gente que não e eu posso fazer em casa, por que não? tá super aprovado e eu adorei.

A beldade também decidiu explicar novamente sobre a decisão de não mostrar o rostinho da filha. Em publicação no Instagram, ela falou sobre as energias envolvidas na exposição da filha, recém-nascida.