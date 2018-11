Travis Scott, John Mayer e outros artistas prestigiam Mac Miller em show beneficente

01/11/2018 | 13:09



Sete semanas após sua morte, Mac Miller foi homenageado em show beneficente na última quarta-feira, dia 31. O rapper, que faleceu em setembro deste ano aos 26 anos de idade, foi lembrado por alguns de seus amigos famosos como Travis Scott, John Mayer, Zane Lowe e muitos outros.

O tributo, que começou com uma sequência de fotos de Miller mais jovem, mostrou a paixão intensa dele pela música desde criança e foi repleta de performances e mensagens de admiradores.

John Mayer, de 41 anos de idade, cantou a música Small Words do quinto e último álbum de Mac Miller. Já Zane Lowe tomou conta do palco e, de primeira, pediu um minuto de silêncio pelas 11 vítimas do recente massacre que aconteceu em Pittsburg, nos Estados Unidos. Em seguida, fez um discurso profundo sobre o rapper e ainda disse a seguinte frase que era muito falada por ele:

- Se você quer me conhecer, sua melhor chance é escutando minha música.

Por fim, Travis Scott concluiu o show e, assim que as luzes se apagaram, uma gravação antiga de Mac Miller agradecendo todo mundo por ter comparecido foi liberada.

O show, que aconteceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, foi transmitido ao vivo em diversas plataformas de streaming e ainda possibilitou que os telespectadores pudessem fazer doações para a The Mac Miller Circles Fund.

Nas redes sociais, alguns celebridades também fizeram questão de relembrar o rapper e, para a surpresa de todos, Ariana Grande foi uma delas. A cantora de 25 anos de idade não esteve presente, porém, pelo seu Instagram mostrou seu apoio ao comentar a foto de uma amiga de Mac Miller.

Na legenda da publicação, a mulher escreveu:

Estamos celebrando você esta noite. Vou cantar para o céu para ter certeza de que você pode me ouvir.

Ari, então, escreveu nos comentários:

Eu amo você [...] Ele irá (escutar).

O namoro entre Mac Miller e Ariana se iniciou em 2016 e, no começo deste ano, chegou ao fim. Logo em seguida, ela anunciou o namoro, seguido de noivado, com o comediante Pete Davidson. Porém, o relacionalmente não foi para frente e, em outubro, os dois confirmaram o término.

Segundo o site norte-americano TMZ, a morte de Mac Miller foi o estopim para a decisão e, segundo fontes próximas à cantora, ela não estava emocionalmente bem e sentiu que havia apressado as coisas com Pete. Além de anunciar o repentino noivado, Ari fez uma música para o ex-namorado e ainda diversas tatuagens em conjunto. Porém, de pouco a pouco, a cantora está cortando os vínculos.

Recentemente, Ari fez sua primeira performance após cancelar seu noivado e foi vista sem seu anel de noivado e, ainda, com a tatuagem com o nome de Pete em seu dedo coberta. Fora isso, na última terça-feira, dia 30, ela postou uma foto em seu Stories no Instagram em que aparece bebendo com os amigos e é possível ver que uma das tattoos feitas com o comediante foi coberta.