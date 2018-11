Rodrigo Hilbert completa mais um ano no comando de 'Tempero de Família'

01/11/2018 | 11:13



Há mais de cinco anos no comando do programa "Tempero de Família", da GNT, Rodrigo Hilbert segue se destacando muito além da cozinha. Nesta última temporada, o apresentador também desempenhou a função de ferreiro, construindo diversos instrumentos utilizados no preparo de receitas de churrasco.

"Meu avô era ferreiro, serralheiro e torneiro mecânico. Aprendi o ofício com ele, passava horas na ferraria que tínhamos no quintal de casa. Foi assim que tudo começou", explicou o ator e apresentador.

Ao longo de 13 temporadas, o programa foi se modificando e acompanhando as tendências. "Conhecemos muita gente, visitamos muitos lugares, vivemos novas histórias e ganhamos muitas experiências. Continuamos cozinhando com paixão e simplicidade, porque a essência sempre foi a mesma. Acredito que a cozinha é o melhor lugar para reunirmos as pessoas que gostamos", disse.

Para Hilbert, o segredo do sucesso de "Tempero de Família" é o trabalho em equipe e a produção por muitas cabeças. Até o programa ir ao ar, são muitas reuniões, pesquisas, viagens e testes para trazer o melhor resultado ao público: "Acaba sendo inovador e instigante, pois misturamos culturas e suas culinárias".

O interesse pela gastronomia veio cedo. A família costumava se reunir com frequência e mantinha a tradição na cozinha: "Aprendi muita coisa olhando o que minha avó, minha mãe e minhas tias faziam". No entanto, ele só começou a ir de fato para a cozinha quando passou a morar em São Paulo.

Agora, o apresentador aproveita os momentos em família para reunir a parceira Fernanda Lima, com quem tem uma união estável há mais de dez anos, e os filhos gêmeos João e Francisco. "Fazemos uma farra preparando as refeições. Todos participam de todos os processos", diz. Quanto aos pratos preferidos na hora de colocar a mão na massa, Hilbert destaca dois: macarronada com galinha ensopada e hambúrguer com maionese caseira.

Duas semanas antes de gravar, Hilbert e a equipe do programa testam as receitas - algumas delas, levadas prontas de casa pelo próprio apresentador. Entre os pratos do programa, ele confessa ser impossível eleger os preferidos diante de tantas delícias. "A cada temporada fazemos pratos que acreditamos ser os melhores. Até vir a próxima onde os pratos passam a ser preferidos também!", brincou.

A 13ª temporada do programa chega ao fim nesta quinta-feira, 1º, mas o apresentador já adianta: a próxima está a caminho! "Faremos uma temporada mais curta, de verão, que estreia em janeiro", revela, acrescentando que os episódios foram gravados à beira-mar e as receitas conterão peixes. "O resto é esperar pra ver. Ficou incrível!", comemorou.