Anita fala sobre troca de idiomas: Minha cabeça vai pifar

01/11/2018 | 10:17



Anitta esteve no México para prestigiar uma premiação e usou o Instagram Stories na noite da última quarta-feira, dia 31, para contar aos seguidores que existe um ponto negativo da carreira internacional. Bem-humorada, a cantora, que tem se dividido entre Brasil, Estados Unidos e México, compartilhou que a rotina de trabalho agitada às vezes a deixa maluca por um motivo bem pontual.

- Queria dizer que minha cabeça vai pifar ja já com essa troca de idiomas. Uma hora é só espanhol, outra é só inglês, depois outra hora é português. Caraca, minha cabeça dói no final do dia. Tem que se concentrar. Hoje, tinha gente lá que só falava em inglês e eu cheguei falando espanhol, juro... aí!, disse ela aos risos.

Horas antes de conversar com os fãs, a cantora, que além de realizar shows no México também participa como jurada do programa La Voz, foi homenageada com o prêmio de melhor cantora internacional pela revista GQ Mexico. Ela mostrou os detalhes do evento, onde subiu ao palco para receber o troféu e agradecer o público.

Não posso acreditar que em tão pouco tempo trabalhando em espanhol e já consegui tanta coisa. Meu eterno amor por este país, que sempre me recebe com tanto carinho., declarou ao sair vitoriosa da premiação.