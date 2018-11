Craques do Futuro tem vagas

da Redação



01/11/2018



A Prefeitura de São Bernardo está com matrículas e rematrículas abertas para o projeto Craques do Futuro. Sob inspiração do professor José Rossi, a iniciativa conta com aulas gratuitas de futebol destinadas às crianças e aos adolescentes, com idade entre 7 e 16 anos, de ambos os sextos. As inscrições vão até o dia 13 de novembro.

“Esta administração sabe da importância da prática esportiva para o combate e a prevenção à criminalidade e ao uso de drogas. Por essa razão, a Prefeitura mantém os núcleos de formação esportiva sob a gestão da Secretaria de Esporte e Lazer, por meio do projeto Craques do Futuro. Esse modelo de formação não é novo, mas inspirado no que foi realizado pelo saudoso professor José Rossi, ainda na década de 1970. Com o slogan ‘bola nos pés e livro nas mãos’, mais do que formar atletas, a iniciativa tem o objetivo de formar cidadãos por meio do futebol”, afirmou o prefeito Orlando Morando.

Segundo o secretário de Esporte e Lazer Alex Mognon, os alunos poderão iniciar os treinos assim que efetivarem as inscrições. “Temos professores preparados para receber as crianças, ainda este ano, em todos os núcleos de formação espalhados pela cidade”, afirmou

Tanto as inscrições como as aulas são gratuitas. Para participar, o aluno deve comparecer acompanhado do responsável em um dos 26 núcleos de formação esportiva, com documento de identidade, durante os horários dos treinos, de terça a sexta-feira, das 8h às 11h30, e das 13h30 às 17h. Mais informações podem ser obtidas nos telefones 2630-7427 e 2630-7426.