Com 50 pontos, Derrick Rose brilha e lidera vitória do Timberwolves na NBA

01/11/2018 | 09:28



Em uma noite espetacular de Derrick Rose, o Minnesota Timberwolves esboçou reação na temporada regular da NBA na noite desta quarta-feira ao vencer o Utah Jazz por 128 a 125. Diante de sua torcida, Rose anotou 50 pontos e bateu seu recorde pessoal em uma noite que terminou com lágrimas e a exaltação da torcida, que gritava "MVP" ao fim do jogo.

O jogador de 30 anos foi eleito o MVP em 2011, o que gerou forte expectativa sobre sua evolução em quadra nos anos seguintes. Mas a uma sequência de lesões minou seu crescimento. No Timberwolves, ele tenta se restabelecer na principal liga de basquete do mundo.

E não decepcionou em sua primeira oportunidade como titular na temporada. Rose anotou 34 pontos somente no segundo tempo, sendo 15 num apertado último quarto. Ele ainda contribuiu com quatro rebotes e seis assistências. No total, permaneceu 41 minutos em quadra, seu maior tempo de jogo em quase dois anos.

A grande performance de Rose se destacou ainda mais porque sua equipe estava desfalcada de Jimmy Butler, Jeff Teague e Tyus Jones. Karl-Anthony Towns também brilhou ao anotar um "double-double" de 28 pontos e 16 rebotes. E Andrew Wiggins marcou 19 pontos.

Foi a quarta vitória do Timberwolves na temporada - tem o mesmo número de derrotas. Assim, é apenas o 10º colocado da Conferência Oeste. Já o Utah Jazz, que não contou com o brasileiro Raulzinho, teve os destaques de Donovan Mitchell, responsável por 26 pontos, e Rudy Gobert, com 22. Em sétimo lugar na mesma tabela, o Jazz some quatro triunfos e três derrotas.

Pela mesma rodada, o Golden State Warriors bateu o New Orleans Pelicans por 131 a 121, em casa. Foi a sexta vitória consecutiva dos atuais campeões da NBA. Stephen Curry anotou 37 pontos, sendo sete arremessos de três pontos, e ainda nove assistências. Kevin Durant contribuiu com 24 pontos e oito assistências. E Draymond Green registrou 16 pontos, 15 rebotes e oito assistências.

Pelo Pelicans, Anthony Davis voltou ao time com 17 pontos e 12 rebotes, um "double-double" após ser desfalque em dois jogos por conta de uma lesão no cotovelo direito. O Pelicans soma quatro triunfos e três derrotas, contra oito vitórias e apenas uma derrota do Warriors, líder do Oeste.

Na mesma Conferência, o Los Angeles Lakers venceu mais uma ao superar o Dallas Mavericks por 114 a 113. O astro LeBron James liderou novamente a equipe ao marcar 29 pontos e ao fazer a cesta decisiva do jogo quando faltavam 2,1 segundos para o fim, diante de sua torcida.

O Lakers é o 11º colocado do lado Oeste, com três triunfos e cinco derrotas. O Mavericks ocupa duas posições atrás, com apenas duas vitórias e seis derrotas.

Confira os resultados da noite desta quarta-feira:

Brooklyn Nets 120 x 119 Detroit Pistons

New York Knicks 101 x 107 Indiana Pacers

Chicago Bulls 107 x 108 Denver Nuggets

Minnesota Timberwolves 128 x 125 Utah Jazz

Golden State Warriors 131 x 121 New Orleans Pelicans

Los Angeles Lakers 114 x 113 Dallas Mavericks

Phoenix Suns 90 x 120 San Antonio Spurs

Acompanhe os jogos desta quinta:

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Cleveland Cavaliers x Denver Nuggets

Philadelphia 76ers x Los Angeles Clippers

Atlanta Hawks x Sacramento Kings

Boston Celtics x Milwaukee Bucks

Portland Trail Blazers x New Orleans Pelicans