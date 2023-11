Destinos para celebrar o Dia dos Mortos no México

Em 2 de novembro celebra-se o Dia de Finados no Brasil, um feriado fúnebre. Na terra da tequila, porém, a data é marcada por muita festividade.

O Dia dos Mortos no México conta com atrações em diversos cantos do país. Michoacán e Chiapas são alguns dos destinos com programação para a data. A capital, Cidade do México, também não fica de fora.

Confira algumas curiosidades e destaques das celebrações do Dia de Los Muertos no México.

Dia dos Mortos no México

A data foi nomeada Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade em 2008, pela UNESCO, mas o Dia dos Mortos no México é um legado ancestral herdado de diferentes culturas pré-hispânicas. Na ocasião, também comemora-se o Dia de Todos os Santos Católicos.

Histórias e cultura popular contam que os falecidos retornam a cada ano para visitar parentes e coexistir com os vivos, para desfrutar de suas ofertas. Por isso, comidas e bebidas favoritas são postas em altares para agradar os entes queridos que partiram dessa para melhor.

Atrações e destinos

Diversas práticas e tradições ocorrem no país durante o feriado. Cidade do México, Aguascalientes, Oaxaca e Guanajuato estão entre as opções de destinos mais indicadas para quem deseja aproveitar as festividades. Cerca de 7,5 milhões de turistas costumam passar a data no país todos os anos.

No fim de outubro, por exemplo, costuma-se realizar o tradicional Desfile dos Mortos na capital. Esculturas gigantes de crânios, barcos e catrinas em carros alegóricos percorreram uma das principais avenidas da cidade.

Guanajuato, por sua vez, celebra um famoso Desfile das Catrinas. Nele, as pessoas se vestem como personagens a partir de um tema que muda a cada edição. Há ainda uma vigília em San Luis Potosí, o Xantolo, celebração mais importante da região.

Enquanto isso, a ilha de Janitzio, em Michoacan, presta homenagem aos angelitos – nome dados àqueles que morreram quando crianças. Há ma procissão noturna, quando canoas enfeitadas surgem com deliciosos pratos e bebidas, acompanhadas de música para receber os que retornam da morte.

Em 2 de novembro, nas comunidades indígenas de Xantolo, costuma-se levar oferendas aos panteões e adornar os túmulos com flores para as almas. Segundo a crença da região, elas permanecem na terra durante todo o mês.

