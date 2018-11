Flávia Pavanelli e Kevinho terminam o namoro outra vez

01/11/2018 | 09:09



Flávia Pavanelli e Kevinho não estão mais juntos! Entre idas e vindas, o ex-casal, que assumiu a relação pela primeira vez em dezembro de 2017, anunciou o ponto final na relação através das redes sociais. O funkeiro publicou um longo texto para falar sobre o fim do namoro e colocou em dúvida se eles podem voltar a ficarem juntos no futuro:

É com o o olho cheio de lágrimas venho informar todos vocês que eu e a Flávia não estamos mais juntos! Foi assim que eu conheci ela, com esse olhar lindo por fora, mas podem ter certeza que ela é linda, mas muito mais linda por dentro. Flávia é uma pessoa incrível e admirável por todos, trabalhadora e merecedora de tudo que conquistou! Assim como todo casal normal temos nossas diferenças, somos novos e temos muito pra amadurecer e crescer. Se a gente vai voltar um dia? Só Deus sabe, vamos deixar nas mãos de Deus! Não houve traição de nenhuma das partes, nem briga e nem nada. Continuamos sendo amigos e parceiros. Espero que nesse quase um ano juntos eu tenha a feito feliz e fomos muito, mas muito feliz! Sempre tratei ela como mulher e muito bem, me doei ao máximo pro nosso relacionamento, Infelizmente a vida é assim. Com carinho: Kevin, escreveu na legenda da foto acima.

Flávia republicou o clique em seu Instagram Stories e fez uma pequena declaração sobre o assunto:

Não tenho palavras para esse momento, mas acho que neste post você descreveu muito o que eu queria dizer. Seja feliz! Você é uma das pessoas mais incríveis que eu conheceu. Não estamos mais juntos, mas o carinho, admiração e respeito continuam. Faço das palavras dele, as minhas. , disse a influencer.

Em julho, eles haviam terminado o namoro e poucos meses depois reataram a relação, chegando até polemizar nas redes sociais por causa de algumas brigas públicas. A reconciliação, no entanto, durou pouco mais de dois meses.